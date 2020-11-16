Досудебное расследование по делу о пытках и изнасиловании в полицейском участке в Кагарлыке уже завершено.

Расследование проводилось сотрудниками Офиса Генерального прокурора совместно со следователями Госбюро расследований, передает пресс-служба ведомства.

Так, подозреваемым инкриминируют пытки, насильственное исчезновение и изнасилование (ст. 127, ст. 146-1, ст. 152 УК Украины), правоохранителям грозит до 12 лет лишения свободы.

«Следствием установлено, что указанные работники Кагарлицкого отделения полиции для раскрытия преступлений пытали и незаконно лишали свободы людей. В частности задокументировано, что в январе 2020 года трое полицейских, с целью получения признательные показаний за совершение краж, наносили двум пострадавшим телесные повреждения по различным частям тела, перевозили их в багажном отделении автомобиля на окраину города, применяли электрический ток, после чего приковали наручниками к батарее в коридоре, где они находились до следующего дня», — сообщили в Офисе генпрокурора.

Еще один вопиющий случай произошел в мае 2020 года, когда правоохранители, выбивая признания, нанесли задержанному 17 ударов руками и ногами по различным частям тела.

«В мае 2020 один из правоохранителей, находясь в своем служебном кабинете, применил пытки к женщине, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля. Он надевал на нее противогаз, применял наручники и осуществлял выстрелы из табельного оружия над головой. После этого несколько раз изнасиловал потерпевшую», — указано в сообщении.

Как было установлено следствием, руководитель отделения знал о существовании такой практики, однако не принимал никаких мер реагирования на неправомерные действия подчиненных.

После завершения ознакомления стороны защиты с материалами уголовного производства обвинительный акт будет направлено в суд.

Как мы уже рассказывали ранее, экс-полицейского Ярослава Левандюка, одного из двух главных фигурантов дела о пытках и изнасиловании женщины в отделении полиции в Кагарлыке Киевской области, отпустили из-под стражи.

А освобождение из-под стражи подозреваемого в изнасиловании и пытках в Кагарлыке свидетельствует о том, что потенциально и других фигурантов скандального дела могут отпустить.