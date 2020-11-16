Карантин выходного дня в Украине могут признать форс-мажором. Такое решение может помочь бизнесу решать вопросы аренды и выполнения других обязательств.
Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль на традиционном селекторном совещании.
Глава Кабмина утверждает, что правительство подготовило дополнительные меры для поддержки бизнеса и людей, которые потеряли часть доходов из-за карантина выходного дня.
«В частности, мы восстанавливаем поддержку малых предпринимателей с детьми, программу по частичной безработице, когда компенсируется часть зарплаты рабочего. Также будут действовать «кредитные каникулы» для бизнеса в рамках программы «5-7-9″, признание карантина выходного дня форс-мажором, что поможет бизнесу в вопросе аренды и выполнении других обязательств», – отметил Шмыгаль.
Как мы уже рассказывали ранее, в Минздраве посоветовали предпринимателям, которые бастуют из-за COVID-карантина, превращать проблемы в новые возможности — искать дополнительные источники дохода в больницах.
Тем временем, в субботу-воскресенье, когда действует карантин выходного дня, полиция закрыла более 2 400 субъектов хозяйствования, которые продолжали работу, несмотря на запрет.