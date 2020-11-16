Компания Goldhofer известна по всему миру благодаря производству высококачественных транспортных средств для перевозок по автомобильным дорогам, железнодорожным путям, морю и воздуху.
Goldhofer на рынке тяжелой техники имеет большую историю, связанную опытом и инновациями в решении транспортных задач при перевозке автомобильным транспортом с использованием тяжеловозов и специализированных транспортных средств.
С помощью современных технологий проектирования и производства Goldhofer реализует перспективные и экономичные транспортные решения: от прицепов, полуприцепов и аэродромных тягачей до модульных транспортных средств большой грузоподъемности.
Полуприцеп Goldhofer STZ-VL3-32/80 – это очень надежная техника, которая отличается высоким качеством, инновационными технологическими решениями, безопасностью на дорогах и неприхотливостью эксплуатации в трудных условиях.
Полуприцепы Goldhofer STZ-VL3-32/80 это настоящие тяжеловесы. Для их изготовления используются зажимные системы, которые рассчитаны на экстремальные нагрузки, гибко комбинируются и перемещаются, а также автоматически позиционируются. Нелегкая задача в прямом смысле этого слова.
Эффективно и надежно решать сложнейшие задачи — вот повседневная работа полуприцепов Goldhofer STZ-VL3-32/80.
Технические характеристики полуприцепа Goldhofer STZ-VL3-32/80
- передний самозаезд;
- низкорамный;
- три поворотные оси;
- новые шины;
- грузоподъёмность 35т;
- телескоп +4м;
- годы выпуска – 1992;
- полный капремонт.
Купить полуприцеп Goldhofer STZ-VL3-32/80 можно как по безналичному расчету, так и наличными. Все детали по телефону: (096) 777-55-11.
Цена: 35000 $
Возможна рассрочка до 12 месяцев.