Компания Goldhofer известна по всему миру благодаря производству высококачественных транспортных средств для перевозок по автомобильным дорогам, железнодорожным путям, морю и воздуху.

Goldhofer на рынке тяжелой техники имеет большую историю, связанную опытом и инновациями в решении транспортных задач при перевозке автомобильным транспортом с использованием тяжеловозов и специализированных транспортных средств.

С помощью современных технологий проектирования и производства Goldhofer реализует перспективные и экономичные транспортные решения: от прицепов, полуприцепов и аэродромных тягачей до модульных транспортных средств большой грузоподъемности.

Полуприцеп Goldhofer STZ-VL3-32/80 – это очень надежная техника, которая отличается высоким качеством, инновационными технологическими решениями, безопасностью на дорогах и неприхотливостью эксплуатации в трудных условиях.

Полуприцепы Goldhofer STZ-VL3-32/80 это настоящие тяжеловесы. Для их изготовления используются зажимные системы, которые рассчитаны на экстремальные нагрузки, гибко комбинируются и перемещаются, а также автоматически позиционируются. Нелегкая задача в прямом смысле этого слова.

Эффективно и надежно решать сложнейшие задачи — вот повседневная работа полуприцепов Goldhofer STZ-VL3-32/80.

Технические характеристики полуприцепа Goldhofer STZ-VL3-32/80

передний самозаезд;

низкорамный;

три поворотные оси;

новые шины;

грузоподъёмность 35т;

телескоп +4м;

годы выпуска – 1992;

полный капремонт.

Купить полуприцеп Goldhofer STZ-VL3-32/80 можно как по безналичному расчету, так и наличными. Все детали по телефону: (096) 777-55-11.

Цена: 35000 $

Возможна рассрочка до 12 месяцев.