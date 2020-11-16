COVID-19 влияет практически все органы и системы человеческого организма — в основном на легкие, почки, сердце, нервную систему.

Детали об основных осложнениях после коронавируса рассказала заведующая кафедрой инфекционных болезней НМУ им. А. А. Богомольца Ольга Голубовская, передает издание «Ваше здоровье».

Так, вирус в первую очередь поражает легочную ткань, в результате чего развивается фиброз легких. По этой причине, врач советует людям, которые перенесли COVID-19, обязательно сделать прививку от гриппа спустя 2-3 недели после выздоровления.

Это стоит сделать, так как грипп также поражает нижние дыхательные пути. И «наложение» этого заболевания на фиброз может привести к очень тяжелым последствиям.

Также Голубовская отметила, что у некоторых пациентов может проявиться почечная недостаточность. Также частым последствием коронавируса является тромбоз сосудов.

«Сердце также под ударом COVID- 19. У некоторых наших пациентов случалось по несколько инфарктов за период пребывания на стационарном лечении», – рассказала медик.

Она также отметила негативное влияние коронавирусной инфекции на центральную нервную систему и психику. Оно связано с гипоксией и применением некоторых лекарственных препаратов.

Как мы уже рассказывали ранее, больницам, которые занимаются лечением пациентов с COVID-19 в Украине, не хватает 5,6 миллиардов гривен.

Тем временем, количество больных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине может вырасти до 200 тысяч человек уже до конца ноября.