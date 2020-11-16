15 ноября на Донбассе зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

В районе населенного пункта Марьинка боевики вели огонь из стрелкового оружия, а неподалеку Старогнатовки применили подствольный гранатомет. Боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил не было.

Сегодня, 16 ноября, вдоль линии разграничения наблюдается тишина, огневых провокаций со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Напомним, на Донбассе 44 бойца ВСУ погибли вне поля боя за период с марта по октябрь 2020 года.

Первый президент Украины, председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук считает абсурдной возможность введения российских миротворцев на временно оккупирован Донбасс.