Президент Украины Владимир Зеленский поздравил бывшего премьер-министра Молдовы и лидера партии «Действие и солидарность» Майю Санду с победой во втором туре выборов президента.

Накануне ЦИК Молдовы сообщил, что уже обработано 99.86% протоколов, согласно которым, Санду набирает 57,63% поддержки, а ее оппонент, действующий президент Молдовы Игорь Додон 42,37%.

Отметим, после избрания Санду можно рассчитывать на изменения в отношениях Украины и Молдовы. Как известно, Игорь Додон — один их самых пророссийских политиков на постсоветском пространстве.

Ранее в комментарии СМИ однопартиец Санду, вице-спикер парламента Михай Попшой заявлял, что президент будет открыто говорить, что Крым — это территория Украины.