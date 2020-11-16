Александр Луговой, которого только избрали мэром Конотопа, умер от COVID-19.

Об этом в Facebook сообщил народный депутат Игорь Молоток.

«Ушел из жизни новоизбранный мэр Конотопа Александр Луговой. Страшная весть и большая потеря. Он победил на выборах и отчаянно боролся за жизнь с коварной болезнью. Казалось, что самое страшное уже позади, но это было не так», — прокомментировал он.

Отметим, в мэры Конотопа он баллотировался как самовыдвиженец и набрал 37% голосов.

Буквально в конце октября сам Луговой сообщал о стабилизации состояния: «Друзья! Состояние моего здоровья стабилизировалось, и уже на следующей неделе я планирую вернуться в Конотоп».

