Президент России Владимир Путин упускает власть из рук, это может быть связано с ухудшением его здоровья.

Слухи о том, что у Путина болезнь Паркинсона прокомментировал «Обозревателю» известный российский политолог, который проживает в США, Андрей Пионтковский.

Он говорит, что старался избегать конспиративных теорий и оценок, связанных со здоровьем Путина, но есть объективные вещи:

«Он полгода сидит в бункере и есть явные странности в его поведении. В последнее время мне удалось переговорить с многими инсайдерами, они подтверждают: на лицо тенденция ослабления реальной власти Путина».

При это, отмечает Пионтковский, это связано не с людьми из его окружения, а «чисто физически»:

«Человеку со слабеньким здоровьем и психологическим состоянием, находящимся в бункере, очень трудно эффективно управлять таким большим государством и контролировать все процессы. Так что эта тенденция действительно объективна».

Первыми, кто заговорил об уходе Путина стали западные журналисты. Так, The Sun сообщало, что 68-летний президент может страдать болезнью Паркинсона и по этой причине может уйти в отставку в январе 2021 года. Интересно, что Госдума, приняла поправку об обнулении президентских сроков Путина. В теории он сможет занимать должность главы державы до 2036. Но эксперты говорят, что Путин уже в начале 2021 года может огласить свой уход, сейчас он якобы ищет себе преемника.

Одновременно с этим в России хотят предоставить пожизненную неприкосновенность бывшим лидерам страны. Президент России, прекративший исполнение своих полномочий, будет обладает неприкосновенностью — его не смогут привлечь к уголовной или административной ответственности, а также задержать, арестовать, обыскивать или даже допрашивать.