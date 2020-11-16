Депутат Киевского городского совета VIII созыва от Святошинского района Киева, округ №85.

Должность: Член постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования.

Депутатская фракция: Внефракционный.Биография, семья

Родился 24 июня 1973 в г. Богуслав Киевской области. Жена — Алла Гетман, есть сын Михаил.Образование

Окончил киевскую среднюю школу №254.

1990-1995 гг. — Киевский технологический институт легкой промышленности, механический факультет.Трудовая деятельность

С 1999 г.- частный предприниматель.

С 2015 г. — директор ООО «ЮС ГЛАЗА» (складирование и хранение).Общественная деятельность

С 2005 г. — соучредитель общественной организации «Спорт. Образование. Будущее».Компромат, скандалы

В буфете ДЮСШ №17, сданном в аренду Алле Гетман, стали продавать пиво, а после перепланировки помещение превратилось в общественную приемную депутатов Сергея Рымаренко и Вагана Товмасяна — соучредителей ОО «Спорт. Образование. Будущее».ДекларацияВ 2017 году Сергей Рымаренко задекларировал 1 млн грн наличными, 77 тыс евро указаны как средства, занятые третьим лицам.

Доход от предпринимательской деятельности составил 980 тыс грн, 200 тыс грн — доход от продажи автомобиля Mitsubishi L 200.

Из недвижимого имущества семьи принадлежат квартира в Киеве, жилой дом и земельный участок в Богуславе, а также земельный участок в с. Софиевка Киевской области.

У депутата есть легковой автомобиль ВАЗ-2101 1970 г. выпуска.Ссылки

Общественная приемная: ул. Симиренко, 14/9, (044) 599-19-17

Электронная почта: [email protected]

Официальная страница на сайте КГС: https://kmr.gov.ua/uk/users/rymarenkoserhiy

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