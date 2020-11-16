На оккупированных территориях Донбасса 16 ноября прошло при соблюдении режима прекращения огня боевиками. Соответственно, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
Подробности передает пресс-служба штаба ООС.
Сегодня на Донбассе не зафиксировано нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
Также, в районе ООС саперы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям разминировали более двух гектаров территории в прифронтовом районе. Кроме того, они передали на уничтожение 100 взрывоопасных предметов.
«Украинские защитники не теряют бдительности и готовы мгновенно реагировать на любые провокационные действия противника», — указано в сообщении.
Как мы уже рассказывали ранее, на Донбассе 44 бойца ВСУ погибли вне поля боя за период с марта по октябрь 2020 года.
Тем временем, первый президент Украины, председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук считает абсурдной возможность введения российских миротворцев на временно оккупирован Донбасс.