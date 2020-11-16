Украинцы 60 лет, которые не заработали необходимый стаж, до конца 2020 года могут получить специальную социальную выплату — со следующего года социальные пенсии назначать перестанут.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №1098, пишет «Обозреватель».

Документ приняли вместе с пенсионной реформой 2017-го для создания переходного, более мягкого периода внедрения новых правил.

Отметим, на социальную пенсию могли рассчитывать те, кому уже 60 лет, но есть только 15 лет стажа (по закону, чтобы выйти на отдых в 60 лет в 2020-м нужно иметь не менее 27 лет стажа).

Размер социальной пенсии должен компенсировать разницу между теми доходами, которые есть, и прожиточным минимум для нетрудоспособных (1712 гривен). Если бюджет семьи не покрывает указанную цифру, то разницу покрывают из бюджета. Если же вообще нет заработка, то государство будет выплачивать полный прожиточный минимум.

Добавим, даже если вы соответствуете перечисленным условиям, но есть второй автомобиль (мотоцикл), если площадь жилья превышает 21 квадрат на человека плюс 10,5 квадратов на семью, деньги платить не будут.

В Украине с 1 января 2021 года могут увеличить налог на машины с 25 тысяч гривен до 6 минимальных зарплат (36 тысяч гривен). Кроме того, расширят и перечень автомобилей, за которые нужно ежегодно платить в бюджет.

В Украине полгода действует государственное регулирование цен на социально значимые товары. Его ввели на период карантина, действует оно до отмены ограничительных мер. Несмотря на это, социально значимые товары подорожали и цены продолжат расти.