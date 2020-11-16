Погода в Украине 17 ноября будет пасмурной и прохладной. Запад Украины накроет небольшим дождем, а в восточных областях выпадет снег.
Детальный прогноз опубликовал Укргидрометцентр.
Так, синоптики обещают, что на Востоке на дорогах ожидается гололедица, а температура опустится до минусовых отметок: ночью -2-4, а днем — от -1 до -3.
На остальной территории Украины будет без существенных осадков, днем на западе и юго-западе возможен небольшой дождь.
В Житомирской и Киевской областях ожидается небольшой мокрый снег. Температура ночью от -1 до -4 гадусов. Днем от -1 до +4.
В западных областях и в Одесской области ночью +2-7, а днем прогреется до +6-11 градусов.
Ранее народный синоптик Украины Леонид Горбань озвучил прогноз погоды до конца ноября. По его словам, 21-22 ноября ударят сильные морозы.
А также, настоящая зима в Украине начнется только с 12 декабря, а в первые дни этого месяца морозов не ожидается. Такой прогноз дал народный синоптик Василий Горбань.