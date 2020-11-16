В Украине снова могут закрыть границы — такое решение правительство может принять, если в стране все-таки объявят локдаун.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, локдаун пока не вводят из-за карантина выходного дня. Как известно, чиновники надеются, что эти ограничения снизят рост заболеваемости COVID-19. В связи с этим в ближайшие дни вопрос закрытия границ Украины в правительстве рассматривать не будут:

«Если будет введен полный локдаун — то, очевидно, будет рассматриваться такая мера как закрытие границ».

При этом, напомним, в Украине из-за ухудшения ситуации с COVID-19 отменили адаптивный карантин и вернули общенациональный — Кабинет министров вернул ограничения на массовые мероприятия, работу кинотеатров и общественного транспорта.

Врачи предупредили, если украинцы продолжат игнорировать карантин, масочный режим и дистанцию, ситуация с заболеваемостью COVID-19 не улучшится, а это в свою очередь приведет к введению протокола сортировки больных — врачи будут вправе спасать не всех.