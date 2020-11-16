У Верховной Рады началась акция протеста предпринимателей — ФОПы требуют отменить карантин выходного дня и выступают против ведения кассовых аппаратов для малого бизнеса. Движение SaveФОП объявило о начале Налогового майдана.

Прямо сейчас украинцы требуют принять законопроекты № 3853-1(2) и №3993, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности — речь идет об отмене применения регистраторов расчетных операций.

Организаторы акции протеста заявляют о криминале, который устраивает им проблемы. Митингующие уже предупредили, что позже пойдут к Кабмину с требованием отменить карантин выходного дня, а затем продолжат бессрочную акцию протеста на Банковой.

Напомним, Киев не единственный город, где протестуют против карантина выходного дня.