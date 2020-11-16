Цена на доставку газа в Украине вырастет после нового года. Тарифы планируют повысить в связи с подорожанием газа.

Такое заявление сделала член Нацкомиссии, регулирующей сферы энергетики и коммунальных услуг, Ольга Бабий.

Чиновница пояснила, что в структуре тарифа на распределение 50% стоимости газа как такового. А в действующем тарифе заложена цена газа до его повышения.

«То есть, если для распределительных компаний, как и для бытового потребителя, цена выросла, значит и тариф на распределение вырастет. Потому что в действующем тарифе на распределение цена газа заложена на уровне весенних цен», — рассказала детали Бабий.

Также она отметила, что не ожидает дальнейшего роста стоимости газа.

Ранее Нафтогаз на ноябрь поднял цену газа для бытовых клиентов на 34,7% по сравнению с октябрем, до 6,33 грн/м3 с НДС и без учета стоимости распределения.

Как мы уже рассказывали ранее, в Украине полгода действует государственное регулирование цен на социально значимые товары. Его ввели на период карантина, действует оно до отмены ограничительных мер. Несмотря на это, социально значимые товары подорожали и цены продолжат расти.

А также, в Украине после отмены карантина резко урежут размер субсидии. Сейчас, напомним, в формуле учитывают 15% от расчетного заработка, а по новым правилам будет 20%.