В столице Польши Варшаве, появились особые автобусы, которые предназначены для для перевозок пассажиров, с COVID-19, которым нужна госпитализация.

Подробности передает ЦТС, со ссылкой на Miejskie Zakłady Autobusowe (MZA).

Транспортные средства переоборудовало автобусное управление Варшавы MZA. Переоборудование каждой машины обошлось примерно в 5 тыс. злотых (около 1,1 тыс. евро).

Эти автобусы могут использоваться в экстренных ситуациях. В них установлена плотная перегородка, которая отделяет кабину водителя от салона. Также в автобусах были удалены два ряда сидений, а на их месте установили стальные конструкции для транспортировки кислородных баллонов.

А к пассажирским местам провели кислородные установки. Также автобусы оборудовали радиоприемником для обеспечения связи между водителем и медперсоналом.

Каждый «коронавирусный» автобус рассчитан на перевозку 22 пациентов, которых можно транспортировать сидя.

На этих автобусах уже готовы работать 11 водителей.

Как мы уже рассказывали ранее, количество больных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине может вырасти до 200 тысяч человек уже до конца ноября.

Тем временем в ВОЗ заявили, что вакцина от COVID-19 не сможет остановить мировую пандемию, а только сможет взять ее под контроль.