К северу от Сицилии на острове Стромболи в Тирренском море, активизировался вулкан, что привело к мощному взрыву.

Подробности сообщает итальянская газета Il Mattino.

Взрыв из кратера Стромболи вызвал выброс большого потока лавы и дождь из пепла, который осел на строения близлежащих населенных пунктов.

В Национальном институте геофизики и вулканологии – Обсерватории Этны Катании отметили, что сети мониторинга «зафиксировали внезапное изменение контролируемых параметров в 10:24 с изменением сейсмического сигнала».

Также, несколько дней назад сильный взрыв почувствовали жители острова Эолийского архипелага. В некоторых домах даже распахнулись двери и окна.

Взрыв стал причиной последовательной волны давления, которая привела к активизации Стромболи.

Ранее, летом 2019 года, вулкан Стромболи напугал жителей и туристов двумя громкими взрывами. К счастью, тогда обошлось без повреждений. Однако 3 июля в результате нескольких взрывов вулкана погиб 35-летний турист из Милаццо

https://www.youtube.com/watch?v=OMmztXuve9g&feature=emb_title

Как мы уже рассказывали ранее, в результате мощного землетрясения, на днях произошло у западного побережья Турции, уже погиб 51 человек.