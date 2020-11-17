Легкая форма COVID-19, при которой не наблюдается осложнений, может иметь серьезные последствия.

Об пишет Daily Mail со ссылкой на выводы экспертов британской группы Coverscan.

Ученые провели исследование, в котором приняли участие около 200 пациентов, которые перенесли COVID-19 в легкой форме. Оказалось, что симптомы заболевания сохранялись у них достаточно долго, при этом почти у 70% выявили поражения одного или нескольких органов — чаще всего страдали легкие, сердце и поджелудочная железа. Одновременно с этим COVID-19 дает осложнения на почки, печень и селезенку.

Кроме этого, даже через несколько месяцев после заражения у пациентов наблюдалась одышка, мышечные спазмы и головные боли.

О том, обратимы ли возникшие проблемы, станет известно позже. Врачи рекомендуют тем, кто переболел COVID-19, заниматься спортом и следить за весом, так как люди с высоким ИМТ больше подвержены риску повреждения органов.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что вакцину от коронавируса Украина может получить во втором квартале 2021 года.

Кабинет Министров Украины 16 ноября принял решение выделить 118 млн грн на обустройство мобильных госпиталей для пациентов с COVID-19 в Киеве, Одессе, Краматорске.

