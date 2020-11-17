Террористы на Донбассе на оккупированных территориях Донбасса провели масштабные учения с 9 по 15 ноября.

Как сообщили в Главном управлении разведки Минобороны, командования вооруженных сил России привлекло к ним силы территориальной обороны.

«Командование ВС РФ продолжает повышать боевую готовность оперативной группировки российских оккупационных войск», – заявляют в ведомстве.

В рамках учений особое внимание уделялось отработке обеспечения стойкости системы управления и связи за счет разворачивания новых запасных командных пунктов.

Также комиссии генштаба и Южного военного округа РФ были уточнены оперативные планы применения соединений и частей 1 и 2 против Вооруженных сил Украины.

Как удалось установить, российские оккупанты на Донбассе используют режим прекращения огня, чтобы обустроить свои позиции в зоне проведения ООС.

Как мы уже рассказывали ранее, ответственность за вывод террористов и представителей российских войск в рамках Минских соглашений с оккупированных территорий Донбасса лежит на РФ.

Тем временем, Служба безопасности Украины задержала в Киеве бывшего заместителя командира одной из группировок террористической организации «ЛНР».