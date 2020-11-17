Известный режиссер, народный артист Украины Роман Виктюк скончался сегодня, 17 ноября. Ему было 84 года.

Причиной смерти могли стать осложнения после COVID-19 – Виктюка госпитализировали с болезнью несколько недель назад, 27 октября.

О его смерти сообщили в дирекции московского Театра Романа Виктюка.

«Роман Григорьевич скончался в больнице, это случилось сегодня», – сообщил источник.

Время и место прощания обнародуют позже.

Виктюк родился в 1936 году во Львове. С 1970-х годов ставил спектакли в разных театрах Москвы: «Царскую охоту» в Театре им. Моссовета, «Муж и жена снимут комнату» и «Татуированную розу» — во МХАТе, «Утиную охоту» и «Уроки музыки» в Студенческом театре МГУ.

В 1988 году на сцене театра «Сатирикон» поставил свой самый знаменитый спектакль «Служанки», в котором все роли играли мужчины. А спустя три года спектаклем «М. Баттерфляй» открыл Театр Романа Виктюка.

Как мы уже рассказывали ранее, один из самых известных британских преступников, серийный убийца Питер Сатклифф, известный как Йоркширский потрошитель, умер в возрасте 74 лет от осложнений, вызванных Covid-19.

А также, Александр Луговой, которого только избрали мэром Конотопа, умер от COVID-19.