Вслед за Pfizer и BioNTech об эффективности своей вакцины от COVID-19 заявила американская компания Moderna. По ее информации, новая вакцина эффективна на 95%.

Об этом сообщает BBC.

В испытаниях вакцины Moderna приняли участие 30 000 человек в США. Половина из них получала по две дозы вакцины с интервалом в четыре недели, другой половине кололи плацебо. Анализ эффективности основывался на данных первых 95 пациентах, у которых развились симптомы COVID-19. Из них только пять человек получали вакцину, остальные 90 — получили плацебо. Исходя из этого, компания сделала вывод, что ее вакцина эффективна на 94,5%.

Еще у 11 человек, участвовавших в испытаниях, развилась тяжелая форма COVID-19. Но подобного не наблюдалось ни у кого из тех, кто был иммунизирован вакциной.

Теперь компания Moderna планирует подать заявку на разрешение на использование вакцины. Это должно произойти в ближайшие несколько недель. Таким образом новая вакцина может стать доступной во всем мире уже в следующем году.

Как сообщалось ранее вакцина против COVID-19, которую разработала немецкая компания BioNTech совместно с американской фирмой Pfizer, доказала свою эффективность в предотвращении инфекции на 90%, но поставлять в продажу препарат в ближайшее время не смогут. Доступность вакцины будет ограничена из-за специальных условий хранения – требования к температурному режиму -70 по Цельсию.

Накануне Pfizer объявила о запуске пилотной программы по внедрению своей вакцины в 4 штатах США.