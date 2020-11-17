Во вторник, 17 ноября, отмечают Международный день студента. НАРОДНАЯ ПРАВДА предлагает подборку праздничных открыток и поздравлений на День студента.

Что студенту пожелать?

Сессии легко сдавать,

Никогда не унывать

И зачеты получать.

Быть уверенным в себе,

У доски — как на стрельбе.

Чтобы на сердце позитив,

А в идеях — креатив

Я поздравляю с Днем студента, С одним из самых лучших дней.

Храни прекрасные моменты Беспечной юности своей!

Гуляй на полную, не бойся, Иди в кино, танцуй и пой.

О парах ты не беспокойся, Сегодня можно — день такой.

Пусть будет в жизни все отлично, Учеба будет на ура.

Пускай везет на фронте личном. Студент, ни пуха ни пера!

Поздравляю с Днем студента! Больше памятных моментов, Жизни легкой, беззаботной,

Чтобы спать, сколько угодно, Чтоб зачеты — автоматом, Курсовых без плагиата,

Чтоб экзамены сдавались, А в зачетке красовались Только высшие из баллов,

Чтобы год прошел на славу!

Пусть чаще навещает вас халява — Один раз в сессию, а лучше целых семь.

Зачеты сдать полегче, без запары, Да шпор, для препода невидимых совсем.

Раз пересдача — то чтоб как по маслу, А если вдруг залет — то неопасный,

Во всем пускай фортуна помогает, Опасности любые исчезают.

Контрольных — легких, Развлечений — долгих, Успехов в будущем, зарплат достойных!

Напомним, православная Церковь 15 ноября отмечали день памяти нескольких тысяч святых, которых мучили за христианскую веру. В память о них в церкви проводится молебен-обращение к великомучеников об их мужество и стойкость в вере.