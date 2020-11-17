Во вторник, 17 ноября, отмечают Международный день студента. НАРОДНАЯ ПРАВДА предлагает подборку праздничных открыток и поздравлений на День студента.
Что студенту пожелать?
Сессии легко сдавать,
Никогда не унывать
И зачеты получать.
Быть уверенным в себе,
У доски — как на стрельбе.
Чтобы на сердце позитив,
А в идеях — креатив
Я поздравляю с Днем студента, С одним из самых лучших дней.
Храни прекрасные моменты Беспечной юности своей!
Гуляй на полную, не бойся, Иди в кино, танцуй и пой.
О парах ты не беспокойся, Сегодня можно — день такой.
Пусть будет в жизни все отлично, Учеба будет на ура.
Пускай везет на фронте личном. Студент, ни пуха ни пера!
Поздравляю с Днем студента! Больше памятных моментов, Жизни легкой, беззаботной,
Чтобы спать, сколько угодно, Чтоб зачеты — автоматом, Курсовых без плагиата,
Чтоб экзамены сдавались, А в зачетке красовались Только высшие из баллов,
Чтобы год прошел на славу!
Пусть чаще навещает вас халява — Один раз в сессию, а лучше целых семь.
Зачеты сдать полегче, без запары, Да шпор, для препода невидимых совсем.
Раз пересдача — то чтоб как по маслу, А если вдруг залет — то неопасный,
Во всем пускай фортуна помогает, Опасности любые исчезают.
Контрольных — легких, Развлечений — долгих, Успехов в будущем, зарплат достойных!
Напомним, православная Церковь 15 ноября отмечали день памяти нескольких тысяч святых, которых мучили за христианскую веру. В память о них в церкви проводится молебен-обращение к великомучеников об их мужество и стойкость в вере.