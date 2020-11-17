В православной церкви 18 ноября почитается память Ионы, а также стартует Всемирная неделя правильного использования антибиотиков.
Об этом сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА.
День Ионы 18 ноября
В этот день отмечается память святителя Ионы, архиепископа Новгородского, игумена Отенской пустыни. Иона прославился тем, что организовал в Новгороде приюты для сирот и вдов, а также совершением чудес. Одним из таких чудес стало прекращение моровой болезни. Ранее в день Ионы девушки молили Бога о том, как выйти замуж, чтобы жить счастливо, и просили послать им хороших мужей. Чтобы быстрее выйти замуж, девушки на заре выходили во двор и разбрасывали вокруг своих домов мелкие монетки и небольшие вещицы, сделанные своими руками. Говорили, что это поможет им привлечь женихов.
В 2015 году Всемирная организация здравоохранения инициировала ежегодное проведение в середине ноября Всемирной недели правильного использования антибиотиков. Как известно, основной проблемой неправильного применения антибиотиков была и остается проблема резистенции – выработки устойчивости бактерий к определенным препаратам.
Приметы на 18 ноября
- Обильный снег – зима тоже будет снежной.
- Луна 18 ноября находится в дымке – скоро будет затяжное ненастье.
- На ветках ивы виден иней – примета, что зима будет длительной.
- Много инея видно – жди оттепели в ближайшее время.
- Снег 18 ноября ложится на землю неровно – в следующем году рожь уродится.
- Дует северный ветер, но небо ясное – жди похолодания.
Также в этот день отмечают:
День независимости Латвии,
День памяти о Вуковарских событиях 1991 года (Хорватия).
Напомним, православная церковь 15 ноября отмечала день памяти нескольких тысяч святых, которых мучили за христианскую веру. В память о них в церкви проводили молебен-обращение к великомученикам об их мужестве и стойкости в вере.