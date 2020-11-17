Мэры городов будут нести ответственность, если по их распоряжению в карантин выходного дня будут работать коммунальные предприятия.

Об этом в интервью «РБК-Украина» сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

«Если они будут издавать распорядительные документы, что на их коммунальные учреждения действие локдауна выходного дня не распространяется, на них будут накладываться такие же штрафы и админпротоколы, как на любого владельца строительного магазина», — пояснил Немчинов.

Он еще раз подчеркнул, что карантин выходного дня призван разорвать цепочку заболеваемости:

«Я не знаю, будет ли это бутылочное горлышко, потому что на самом деле основная цель, которая скоммуницирована и главным государственным санитарным врачом и министром здравоохранения — это все-таки не дать людям «соблазна» лишнего перемещения».

Согласно прогнозам СНБО, предупредил министр, если не усилить карантин, в декабре в Украине суточная заболеваемость возрастет до 20-25 тысяч.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов прогнозирует COVID-катастрофу в случае отмены противоэпидемических мер. По его мнению, в этом случае суточная заболеваемость возрастет до 30 тысяч человек и произойдет коллапс медицинской системы.

Карантин выходного дня в Украине могут признать форс-мажором. Такое решение может помочь бизнесу решать вопросы аренды и выполнения других обязательств.