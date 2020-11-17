В Конституционный суд направили обращение с призывом проверить на соответствие Конституции Украины постановления Кабмина о введение крантинных ограничений, которые вызваны пандемией COVID-19.
Об этом сообщил нардеп от «Слуги народа» Александр Дубинский. Он также опубликовал дополнение к конституционному представлению с подписями народных избранников.
«45 депутатов обращаются в Конституционный суд с требованием отменить геноцид имени Шмыгаля под названием «карантин выходного дня», – пишет нардеп.
В представлении народные депутаты просят оценить соответствие Конституции отдельных положений постановления Кабинета министров Украины от 22.07.2020 «О введении карантина и введении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной SARS-CoV-2».
Как мы уже рассказывали ранее, карантин выходного дня малоэффективен, в Украине целесообразнее объявить локдаун. При этом он все равно уже не остановит распространение коронавируса.
Также в Минздраве заявили, что рестораны в рамках карантина выходного дня закрывают по причине того, что многие заражаются по пути к ним, в самих учреждениях процент заражения небольшой.