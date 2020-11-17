Жителей Киева и Киевской области предупредили о гололеде и гололедице. Эти травмоопасные природные явления ожидаются с вечера вторника, 17 ноября и в течение всей среды, 18 ноября.
Подробности передает пресс-служба ГСЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
«По Киеву и Киевской области в ближайшие часы и до конца суток 17 ноября, в течение суток 18 ноября гололед, на дорогах гололедица», — указано в сообщении.
В связи с этим в регионе объявлен І уровень опасности — желтый.
17-19 ноября гололедица будет на дорогах в восточных областях (там тоже желтый уровень опасности).
В ГСЧС отметили, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.
Как мы уже рассказывали ранее, синоптики рассказали, что в декабре в Украине средняя температура воздуха ожидается на уровне минус 4 плюс 1, что близко к многолетним значениям, однако теоретически температура может опуститься до невероятных минус 37 градусов.
А также, в Киеве и области 17 ноября выпал первый снег в этом году первые фото.