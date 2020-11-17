В Херсоне военнослужащие Национальной гвардии взяли под охрану две больницы, где лечат больных COVID-19. Еще одна больница для лечения больных коронавирусом находится под охраной еще с 17 августа.

Такое заявление сделала пресс-служба военной части 3056, чьи военнослужащие привлечены к охране медицинских учреждений.

Под охрану взяты больница имени Карабелеша и больница имени Тропиных. Военнослужащих, которые патрулируют территорию больниц, обеспечивают средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими веществами.

«Гвардейцы будут следить за соблюдением изоляционно-ограничительных мер в режиме круглосуточной охраны», — рассказали в военной части.

Решение о привлечении военнослужащих к охране больниц приняла региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Основной причиной стало предотвращение распространения COVID-19.

Как мы уже рассказывали ранее, вслед за Pfizer и BioNTech об эффективности своей вакцины от COVID-19 заявила американская компания Moderna. По ее информации, новая вакцина эффективна на 95%.

А также сообщали, что легкая форма COVID-19, при которой не наблюдается осложнений, может иметь серьезные последствия.