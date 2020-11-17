Карантин выходного дня малоэффективен, в Украине целесообразнее объявить локдаун. При этом он все равно уже не остановит распространение коронавируса.

Об этом в комментарии «24 каналу» сообщил врач-инфекционист Сергей Крамарев.

Медик не верит, что коронавирус поражает больше людей в выходные, чем в рабочие дни. В связи с этим, по его мнению, в Украине нужно либо вводить общенациональный карантин и при этом предусмотреть определенную компенсацию для предпринимателей, которые останутся без работы, либо вообще не вводить жесткие ограничения, поскольку распространение самого заболевания уже невозможно:

«Карантин не для того, чтобы ликвидировать заражения. Это невозможно. Он дает возможность системе здравоохранения адаптироваться к ежедневному количеству больных. Только такая цель. Остановить заболевание просто невозможно».

Он привел в пример другие страны мира, отметив, что там локдаун длится от трех недель до месяца. Но, по его мнению, Украина таких ограничений не выдержит, нужны меры в экономическом вопросе:

«Я бы запретил работу заведений, где есть большое скопление людей, где ношение масок и других мер безопасности не соблюдаются. Имею в виду ночные клубы, фитнес-центры, спортивные залы. Ведь физические нагрузки – это форсированный выдох, при котором вирус распространяется на еще большее расстояние».

Ранее министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил, что мэры городов будут нести ответственность, если по их распоряжению в карантин выходного дня будут работать коммунальные предприятия.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов прогнозирует COVID-катастрофу в случае отмены противоэпидемических мер. По его мнению, в этом случае суточная заболеваемость возрастет до 30 тысяч человек и произойдет коллапс медицинской системы.

