Украинским пенсионерам, которые долго не пользуются пенсионной карточкой, придется проходить дополнительную верификацию.

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.

Там уточнили, что если пенсионная карта не активна (деньги не будут сниматься или тратиться) в течение года, нужно будет пройти процедуру верификации (подтвердить свою личность). Для этого нужно будет явиться в соответствующие органы с паспортом или другим документом, которое удостоверяет личность.

Но это будет единственным неудобством, так как пенсионная карточка должна упростить жизнь украинцам. К примеру, оформить пенсию будет проще — не нужно будет по несколько раз выстаивать очереди в банке для открытия счета. Процедура будет происходить автоматически после обращения ПФУ или органов соцзащиты.

«Достаточно лишь будет написать там (в ПФУ или органе соцзащиты) специальное заявление. Поэтому социальных контактов станет меньше», — говорится в сообщении Telegram-канала Министерства соцполитики.

Как сообщалось ранее, украинцы 60 лет, которые не заработали необходимый стаж, до конца 2020 года могут получить специальную социальную выплату — со следующего года социальные пенсии назначать перестанут.

Валовый внутренний продукт (ВВП) Украины в III квартале 2020 года продолжает свое падение. При этом, темпы падения украинской экономики немного замедлились