Фармацевтическая компания Pfizer, которая совместно с немецкой компанией BioNTech разработала вакцину против COVID-19, объявила о запуске пилотной программы по внедрению своей вакцины в 4 штатах США.

Как пишет The Guardian, для участия в программе были выбраны Род-Айленд, Техас, Нью-Мексико и Теннесси — из-за различных размеров, многообразия населения и инфраструктуры иммунизации. Отметим, Pfizer и BioNTech пытаются решить проблемы с распространением, связанные с требованиями к хранению вакцины в сверхолодных условиях.

Как известно, вакцина против COVID-19, которую разработала немецкая компания BioNTech совместно с американской фирмой Pfizer, доказала свою эффективность в предотвращении инфекции на 90%. Однако поставлять в продажу препарат в ближайшее время не смогут. Доступность вакцины будет ограничена из-за специальных условий хранения – требования к температурному режиму -70 по Цельсию.