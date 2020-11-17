Депутаты Верховной Рады не поддержали проект постановления об отмене карантина выходного дня.

Соответствующее решение поддержали только 149 депутатов при необходимых — 226.

Постановление предполагало рекомендовать пересмотр ограничительных мер, которые были установлены постановлением КМУ, с целью смягчить ограничения в выходные дни.

Кабмину хотели рекомендовать разрешить работу бизнеса на выходных, а именно:

баров, ресторанов, кафе;

спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов;

прием посетителей в торгово-развлекательных центрах;

прием посетителей в других учреждениях развлекательной деятельности;

прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения;

работу учреждений культуры и проведение культурных массовых мероприятий.

Врач-инфекционист Сергей Крамарев говорит, что карантин выходного дня малоэффективен, в Украине целесообразнее объявить локдаун. При этом даже он уже не остановит распространение коронавируса.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов прогнозирует COVID-катастрофу в случае отмены противоэпидемических мер. По его мнению, в этом случае суточная заболеваемость возрастет до 30 тысяч человек и произойдет коллапс медицинской системы.