Депутат Киевского городского совета VIII созыва от Днепровского района Киева, округ №56.

Должность: Член постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования.

Депутатская фракция «Солидарность».Биография, семья

Родился 8 февраля 1977 в Киеве. Жена — Оксана Однорал. В семье две дочери: Ирина и Ульяна.Образование

Окончил Киевский университет рыночных отношений.Трудовая деятельность

С 2016 — соучредитель ООО «Бренд Ай Ди» (рекламная деятельность),

с 2017 г. — соучредитель ООО «Родеко» (реставрационная деятельность).Общественная деятельность

С 2007 — соучредитель и председатель киевской ОО «Студенческая республика»,

с 2013 г. — соучредитель ОО «Наш дом — Березняки».

2012-2014 гг. — помощник депутата Верховной Рады VII созыва Виктора Чумака на общественных началах.

В 2014 г. — заведующий приемной всеукраинской общественной организации «Институт политического образования», а также общественной приемной депутата Киевсовета Андрея Странникова.

2014-2015 гг. — депутат Киевского городского совета VII созыва от партии «УДАР».

С 2018 — эксперт ВОО «Институт политического образования».

Скандалы

На замечание жителя Березников, который пожаловался на грязь хаос и разруху в районе, Виталий Росляков предложил киевлянину куда-то переехать.Декларация

Согласно декларации за 2018 год, денежные активы (банковские счета и наличные средства) у Виталия Рослякова отсутствуют. Доход составил 386 тыс грн — зарплата в «Институте политического образования».

Из недвижимого имущества депутат указал две квартиры в Киеве, одна принадлежит отцу, другая — жене. Ей же принадлежит и единственный в семье автомобиль — Hyundai Getz.Ссылки

Общественная приемная: ул. Серафимовича, пятнадцатый, к. 2, (044) 294-20-60

Электронная почта: [email protected]

Официальная страница на сайте КГС: https://kmr.gov.ua/uk/users/roslyakov

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