Пророссийские боевики на оккупированных территориях Донбасса один раз нарушили режим полного прекращения огня за 17 ноября. В то же время, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Подробности рассказал пресс-центр штаба ООС.

Так, вражеские обстрелы были зафиксированы в районе Новотроицкого. Боевики открывали огонь из ручного противотанкового гранатомета.

«Враждебная вооруженная провокация не представляла угрозы жизни и здоровью украинских воинов, поэтому огонь они не открывали», — говорится в сообщении.

К счастью, в результате вражеских обстрелов ни один украинский военнослужащий не пострадал.

Напомним, за минувшие сутки, 16 ноября, боевики открывали огонь в направлении Гнутово. Потерь среди украинских военных не было.

Как мы уже рассказывали ранее, на Луганщине 16 ноября погиб украинский военнослужащий Иван Горошко, которого застрелил пьяный сослуживец. Погибший служил в 80 ОДШБр.

А также, дата проведения выборов на Донбассе — 31 марта 2021 года — не является однозначной, время можно перенести, считает Леонид Кравчук.