Пациента с COVID-19 в Украине обязаны лечить даже если у него нет декларации с семейным врачом.

Такое заявление в ходе брифинга сделал министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, декларацию можно будет подписать уже после выздоровления.

«Если у вас нет семейного врача, а вы заболели COVID-19, вам обязана амбулатория оказать медпомощь. Даже, если у вас нет семейного врача», — заявил он.

Напомним, накануне министр здравоохранения Украины Максим Степанов, который заболел COVID-19, рассказал, как лечится от коронавирусной инфекции в домашних условиях и без семейного врача.

Степанов также прогнозирует COVID-катастрофу в случае отмены противоэпидемических мер. По его мнению, в этом случае суточная заболеваемость возрастет до 30 тысяч человек и произойдет коллапс медицинской системы.