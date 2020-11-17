Киевский апелляционный суд намерен огласить полный текст решения, согласно которому был отменен заочный арест беглого бывшего президента Украины Виктора Януковича. Решение будет обнародовано 20 ноября.

Заседание начнется в 10:00, указала пресс-служба столичного суда.

Так, 16 ноября суд ограничился составлением и объявлением резолютивной части. В пятницу будет оглашен полный текст и мотивы, которыми суд руководствовался при принятии решения, и какие статьи закона были нарушены следственным судьей Печерского районного суда Киева.

«Настоятельно просим воздержаться от суждений относительно мотивов принятого решения до провозглашения полного текста постановления Киевского апелляционного суда, в которой будут содержаться обоснованные и мотивированные причины принятого решения», – сказано в сообщении.

В суде также назвали необоснованными обвинения в том, что он способствует тому, чтобы Янукович избежал наказания. Отмечается, что приговор Оболонского райсуда остался без изменений.

Как мы уже рассказывали ранее, Киевский апелляционный суд отменил решение о заочном аресте экс-президента Виктора Януковича по делу о разгоне Майдана 18-20 февраля 2014 года.

А также, высший антикоррупционный суд отказался арестовать экс-президента Украины и беглеца Виктора Януковича в рамках дела о завладении комплексом зданий и сооружений резиденции Межигорье.