На Луганщине 16 ноября погиб украинский военнослужащий Иван Горошко, которого застрелил пьяный сослуживец. Погибший служил в 80 ОДШБр.
Подробности трагедии сообщил Сергей Сердюк. Горошко находился на военной службе по контракту с 2019 года.
Родился Иван Горошко в г. Знамянка Кировоградской области. В этом году он женился. Дома бойца ждала беременная супруга
Согласно основной версии следствия, смертельное ранение в область затылка солдату из автоматического оружия нанес его сослуживец, утверждает Сердюк.
Как мы уже рассказывали ранее, председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук считает абсурдной возможность введения российских миротворцев на временно оккупирован Донбасс.
Также сообщали, что на Донбассе 44 бойца ВСУ погибли вне поля боя за период с марта по октябрь 2020 года.