Лечение COVID-19 антибиотиками на ранней стадии в 1,5 раза увеличивает риск перехода болезни в тяжелую форму.

К такому выводу пришли ученые из Хуачжунского университета науки и технологий. Они изучили течение коронавируса у 1613 пациентов.

Из них 996 больным начали терапию антибиотиками в течение 48 часов после поступления в стационар, к остальным 617 лечение антибиотиками не применяли совсем или начали это делать не раньше, чем через двое суток пребывания на больничной койке.

В результате, COVID-19 принял тяжелую форму у 36% пациентов из первой группы и только у 22% из второй.

За 30 дней наблюдения доля пациентов, у которых развился COVID-19 тяжелой степени, в группе раннего применения антибиотиков оказалась почти в 1,5 раза выше, чем в группе сравнения.

А также, в контрольных группах отличаются средние сроки пребывания больных в стационаре до выписки домой. В первой группе продолжительность лечения в среднем составила 18 дней, во второй — всего 13.

При этом, на показатель смертности от коронавируса прием антибиотиков существенного влияния не оказал.

Ученые порекомендовали избегать использования антибиотиков, кроме случаев крайней необходимости, у пациентов с легким течением COVID-19, особенно на ранних стадиях.

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