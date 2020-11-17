В суд направлены ходатайства о наложении арестов на 44 российских самолета, которые нарушили запрет на полеты в Крым.

Об этом сообщает прокуратура АР Крым и Севастополя.

Прокуратура расследует уголовные производства по фактам нарушения должностными лицами иностранных авиакомпаний правил международных полетов и нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда из нее (ч. 2 ст.332-1, ст.334 и ч.1 ст.111 УК Украины).

Как известно, с марта 2014 году Украина закрыла воздушное пространство над оккупированным полуостровом Крым в связи с невозможностью осуществлять надзор за безопасностью полетов при организации воздушного движения. Также для обеспечения безопасности полетов, официально прекращено функционирование всех аэропортов на оккупированной территории.

Несмотря на это, уже наложили аресты на 109 самолетов российских авиакомпаний, которые осуществляли регулярные пассажирские авиаперевозки.

Как сообщалось ранее, BMW обозначила на своих картах Крым частью России. В компании заявили, что ведут постоянную работу по обновлению картографических данных навигационных систем, в том числе с учетом законодательства страны/региона, где автомобиль приобретается или эксплуатируется. Также уже поступили Nissan и Volkswagen.

Ранее заместитель постоянного представителя президента Украины в АР Крым Тамила Ташева ранее сообщила, что оккупированный Крым оказался на пороге водного и экологического кризиса в связи с тем, что оккупанты начали проводить политику замещения населения на полуострове.