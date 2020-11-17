Украина в 2020 заняла 92-е место в мировом рейтинге благосостояния. Несмотря на то, что наша страна поднялась в списке — на 4 позиции по сравнению с прошлым годом, это самый худший показатель среди стран восточной Европы.

Об этом говорится в отчете Legatum Institute.

Всего аналитики оценивали 167 стран. Анализировали их уровень безопасности, личной свободы, социального капитала, инвестиционной среды, условий жизни, системы здравоохранения, образования, состояние экологии.

В Украине худшая ситуация с безопасностью (обусловлено войной на Донбассе), есть проблемы с инвестиционной средой, системой здравоохранения и окружающей средой. При этом высокие оценки Украина получила за системы образования и управления, а также за условия жизни.

В мировом рейтинге благосостояния лидируют Дания, Норвегия, Швейцария, Швеция и Финляндия. На последнем месте Южный Судан. Россия в рейтинге на 76 месте. Эксперты отметили, что пандемия COVID-19 повлияла на благосостояние всех стран.

Накануне был обнародован рейтинг регионов Украины по уровню зарплат.

Также сообщалось о том, что в Украине чрезвычайно низкий уровень тестирования на коронавирус — на один миллион населения делают в среднем 1,418, что является самым низким показателем в Европе.