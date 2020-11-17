Украина может подать заявку на членство в Европейском союзе и в НАТО в 2027 году, в случае выполнения «домашнего задания» в виде проведения соответствующих реформ.

Такое мнение озвучил посол Литвы в Украине Вальдемарас Сарапинас. По его мнению, возможность подачи заявки на членство в ЕС в 2027 году реалистичным сценарием.

Дипломат не исключил, что Украина сможет воплотить в жизнь реформы даже раньше этого срока.

По мнению Сарапинаса, вектор на членство в ЕС и НАТО, заложенный в основном законе Украины создает надежные предпосылки для проведения необходимых изменений во всех сферах жизнедеятельности государства. А программа расширенных возможностей НАТО дает Украине доступ к более тесному сотрудничеству с Альянсом и проведения совместных учений.

По мнению дипломата, вступить в НАТО может только целая страна, а не отдельный государственный орган или институция

«Это означает, что Альянс будет рассматривать все вопросы, начиная от общеполитической стабильности, экономического роста, верховенства права, обеспечения свободы и прав человека и т.д.» – подчеркнул посол Литвы.

Он высказал мнение, что Украина не может не иметь успеха на пути реформ.

«Вы будете нашим успешным партнером, вы уже им являетесь, и мы надеемся, что вы скоро будете членом нашей большой системы», – сказал Сарапинас.

Как мы уже рассказывали ранее, Владимир Зеленский поздравил бывшего премьер-министра Молдовы и лидера партии «Действие и солидарность» Майю Санду с победой во втором туре выборов президента.

А также, Украину на пути интеграции в НАТО ожидают серьезные вызовы. Основные из них — это российская агрессия и борьба с коррупцией.