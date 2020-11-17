В Киеве и области 17 ноября выпал первый снег в этом году.
На данный момент в столице Украины осадки минимальные, однако усиление снегопада ожидается к вечеру.
Как сообщают в «Киевавтодоре», мокрый снег будет идти до утра 18 ноября при температуре от +1° до -2°.
Чтобы не допустить гололеда, дорожники обрабатывают трассы и тротуары посыпочными материалами. А для ликвидации последствий непогоды наготове находятся 544 единицы специальной техники.
Напомним, что согласно прогнозу погоды на 17 ноября в Киеве ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, а температура воздуха днем будет колебаться от -1 до +1 градуса.
Как мы уже рассказывали ранее, синоптики рассказали, что в декабре в Украине средняя температура воздуха ожидается на уровне минус 4 плюс 1, что близко к многолетним значениям, однако теоретически температура может опуститься до невероятных минус 37 градусов.
А Леонид Горбань считает, что настоящие морозы придут в Украину 12 декабря, но на несколько дней. Уже через 4-5 дней температура снова будет плюсовой.