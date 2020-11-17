В Москве проходит церемония прощания с легендарным советским актером и режиссером Арменом Джигарханяном.

Церемонию организовали в здании Московского драматического театра Джигарханяна, где десятки лет работал артист.

Проститься с Арменом Джигарханяном уже пришли мэр Москвы Сергей Собянин, его коллеги по сцене и съемочной площадке (Андрей Мерзликин, Дмитрий Харатьян, Александр Розенбаум, отец Филиппа Киркорова Бедрос Киркоров, Нерсес Оганесян, Никас Сафронов и другие).Фото: МК

https://www.youtube.com/watch?v=i8SK3KKc-6s&feature=emb_logo

Народный артист СССР Армен Джигарханян умер из-за отказа почек. Причину его смерти раскрыли «Московскому комсомольцу» в окружении артиста.