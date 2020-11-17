В России, под Калининградом в поселке Холмогоровка водитель Kia дважды врезался в толпу людей, которые проводили публичные слушания.

Виновник масштабного ДТП перепутал педали газа и тормоза, передает kgd.ru. Об этом правоохранителям заявил сам водитель авто.

Согласно предварительным данным, травмировались три человека, но очевидцы сообщают о восьми пострадавших.

Авария случилась около 15:50. За рулем Kia находился местный житель.

«Я полагаю, что дедулька-инвалид просто перепутал педали, а здесь – склон, бугорчик, и он начал скатываться вниз и газанул. Получается, он газанул в толпу, начал скатываться и снова газанул прямо в стену. На коляску с ребенком даже наехал, но ребенка вроде бы успели из коляски выдернуть», – рассказала очевидица трагедии.

Также известно, что двоих людей автомобиль прижал к стене здания, других просто сбил с ног. В одну из женщин авто врезалось, когда она разговаривала с журналистами.

Один из пострадавших находится в шоковом состоянии, у двоих переломы ног. Среди них – оператор местного телеканала «Каскад». Мужчину вместе с камерой перебросило через машину.



Как мы уже рассказывали ранее, в Днепре в результате ДТП на Слобожанском проспекте с участием пяти автомобилей погиб один человек, еще двое пострадали.

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