Новая мутация коронавируса может формироваться в Сибирском федеральном округе России.

Об этом со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову пишет «Интерфакс».

«Мы видим изменения определенные в белке s, и данные замены, которые выявлены в 9 изолятах в Сибирском регионе, которые позволяют нам предположить, что в этом регионе формируется свой вариант (коронавируса — ред.) с определенными мутациями», — заявила Попова.

По словам Поповой, на сегодняшний день определены полные геномы для 1215 изолятов нового коронавируса, часть из них представлена в международных базах данных.

«Мы на сегодня видим, что анализ геномов коронавируса из зарубежных стран и России говорит о том, что весной мы получили массово завезенные штаммы вируса из западной Европы, которые относятся к g-варианту. Завозы были многократны из разных европейских стран, но завоза из Китайской народной республики мы не видим совсем. То есть штаммов, которые были бы привезены из Китая в начале этого года, в РФ не циркулирует», — добавила Попова.

Она также сообщила, что на сегодняшний день в России нет завозов новых мутаций коронавируса из Европы.

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