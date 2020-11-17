Кабинет Министров Украины 16 ноября принял решение выделить 118 млн грн на обустройство мобильных госпиталей для пациентов с COVID-19.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, мобильные госпитали будут организованы в Киеве, Одессе и Краматорске. Такое решение связано со значительным ростом числа больных COVID-19, которые нуждаются в стационарном лечении.

Министр здравоохранения Максим Степанов также сообщал, что пациента с COVID-19 в Украине обязаны лечить даже если у него нет декларации с семейным врачом.

Степанов, который заболел COVID-19, рассказал, как лечится от коронавирусной инфекции в домашних условиях и без семейного врача.

В Украину, где с каждым днем растет количество заболевших COVID-19, идут четыре штамма гриппа.