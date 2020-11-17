В Украине зафиксировано 11 968 новых случаев COVID-19 за сутки, заболели в том числе 516 детей и 565 медработников.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1143), Днепропетровской (808), Одесской (761), Черкасской (755) и Запорожской (734) областях.

16 ноября были госпитализированы — 1610 человек, умерли 159. При этом выздоровели — 6786 человек.

Всего с начала пандемии в Украине:

заболело — 557 657 человек;

выздоровели — 250 983 человека;

летальных случаев — 9856.

Ранее заведующая кафедрой инфекционных болезней НМУ им. А. А. Богомольца Ольга Голубовская сообщила, что COVID-19 влияет практически все органы и системы человеческого организма — в основном на легкие, почки, сердце, нервную систему.

Карантин выходного дня может остановить «ураганный темп» роста заболеваемости COVID-19 в Украине. Согласно прогнозам, темпы заболеваемости пойдут на спад уже через 14 дней.