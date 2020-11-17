Власти Ужгорода приняли решение освободить от уплаты налогов предпринимателей, которые не могут работать в связи с введением карантина выходного дня.

Подробности сообщил мэр города Богдан Андреев на своей странице в Facebook.

«Продолжаем системную поддержку предпринимателей Ужгорода, которым крайне сложно вести деятельность в связи с карантинными ограничениями из-за распространения коронавируса. Сегодня на внеочередной сессии горсовета приняли решение, которым на декабрь освобождаем предпринимателей I и II групп плательщиков, которым постановлением правительства запрещено работать, от уплаты единого налога», – пишет мэр.

Также, малый и средний бизнес освободили от налога на землю и платы за аренду коммунального имущества для летних террас и ресторанов.

«Надеюсь, эти решения помогут нашим предпринимателям «удержаться на плаву» в эти нелегкие для всего мира месяцы пандемии», – заявил Андреев.

В то же время, горсовет Ужгорода обратился к украинскому правительству, с призывом освободить этих предпринимателей от уплаты единого социального взноса – как за себя, так и за наемных работников. Также просят продлить постановление о выплате пособия на детей ФЛП.

Как мы уже рассказывали ранее, карантин выходного дня малоэффективен, в Украине целесообразнее объявить локдаун. При этом он все равно уже не остановит распространение коронавируса.

Тем временем, в КС направили обращение с призывом проверить на соответствие Конституции Украины постановления Кабмина о введение крантинных ограничений, которые вызваны пандемией COVID-19.