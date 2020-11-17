Владельцы собак больше рискуют заразиться COVID-19, чем люди, у которых нет домашних животных. На данный момент до конца неизвестно, что именно становится причиной повышенного риска. Вероятно, домашние любимцы становятся переносчиками коронавируса.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое провели испанские ученые из Гранадского университета и Андалузской школы общественного здравоохранения.

Так, ученые опросил 2 086 испанцев, которые уже заразились или переболели Covid-19. Оказалось, что прогулки с собакой увеличивали риск заражения вирусом на 78%.

«Причина повышенного риска еще не выяснена. Принимая во внимание текущую нехватку ресурсов для диагностики заболевания у людей, возможность его диагностики у собак крайне маловероятна», — утверждает одна из авторов исследования.

Ученые предполагают, что питомцы могут становиться переносчиками коронавируса, прикасаясь к зараженным поверхностям в общественных местах.

Поэтому, ученые рекомендуют применять к домашним животным профилактические гигиенические меры во время и после каждой прогулки.

Как мы уже рассказывали ранее, вакцину от коронавируса Украина может получить во втором квартале 2021 года.

А также, вслед за Pfizer и BioNTech об эффективности своей вакцины от COVID-19 заявила американская компания Moderna. По ее информации, новая вакцина эффективна на 95%.