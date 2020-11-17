Украину на пути интеграции в НАТО ожидают серьезные вызовы. Основные из них — это российская агрессия и борьба с коррупцией.

Такое мнение озвучила временный поверенный в делах США Кристина Квин.

По ее словам, преодоление этих вызовов позволит Украине полностью пройти путь евроантлантической интеграции.

«Прежде всего, это внешние вызовы. Украина борется с российской агрессией на нескольких фронтах — оккупация Крыма, вооруженный конфликт на Донбассе, кибератаки и дезинформация. Второй вызов — борьба с коррупцией. И оба вызова являются весомыми», — заявила Квин.

Ранее, министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что война на Донбассе и российская оккупация Крыма являются препятствием для вступления Украины в НАТО. Она утверждает, что НАТО не будет приглашать к членству страну, в которой идет война.

Как мы уже рассказывали ранее, экс-командир сухопутных войск США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес считает, что Украина не готова к вступлению в НАТО на сегодняшний день.

А также, если Россия решится на прямое военное вторжение на территорию Украины, о ранее уже предупреждали ряд экспертов, страны НАТО окажут помощь Киеву.