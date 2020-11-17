Ноябрь — последний месяц осени — принесет украинцам капризную и некомфортную погоду: солнце, дождь и снег будут чередоваться. Соответствующий прогноз погоды дали синоптики ресурса meteoprog.ua.

Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА, об этом говорится в сообщении на сайте.

Cиноптики прогнозируют, что первые серьезные снегопады ожидают после второй декады месяца.

Заморозки ночью и утром в ноябре будут на всей территории страны, местами морозы будут держаться даже днем. Солнечных дней будет меньше, чем в сентябре или октябре. Кроме того, прогнозируется порывистый ветер.

Температура воздуха в первой половине ноября ожидается в среднем +5 … 9 градусов Цельсия. Похолодание до + 1 … + 6º С можно ожидать во второй половине месяца.

На второй и третьей неделе ноября температура воздуха снизится. А в последние дни месяца ожидается настоящая зима — ночью и утром температура не будет превышать -3 … -2 ° С

По прогнозу европейских климатологов, температура воздуха в ноябре этого года будет выше многолетней нормы. Однако, относительно теплые периоды будут чередоваться с морозами и снегопадом.

Количество осадков будет больше, чем в летние месяцы, но меньше, чем в ноябре в предыдущие годы. Обильные осадки ожидаются в горах.

Как мы уже рассказывали, в Киеве и области 17 ноября выпал первый снег в этом году.

А Леонид Горбань считает, что настоящие морозы придут в Украину 12 декабря, но на несколько дней. Уже через 4-5 дней температура снова будет плюсовой.